小心！若英「硬脫歐」　未來10年GDP每年失1.34萬億

外國傳媒報道，英國首相約翰遜將10月15日定為達成脫歐後，英國和歐盟貿易協議的最後期限，但目前雙方仍尚未達成協議，而據國際通商法律事務所的報告，疫情加上未和歐盟達成貿易協議，恐讓英國在未來10年，平均每年國內生產總值(GDP)損失1,340億英鎊(約1.34萬億港元)。

國際通商法律事務所指出，甚至即使英歐達成貿易協議，從長遠來看，英國的GDP也會下降3.1%；如果英歐沒有貿易協議，在長期上，英國脫歐的成本將增至佔GDP的3.9%。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020