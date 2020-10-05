摩通：若拜登獲勝　股市風格恐轉變

外國傳媒報道，摩根大通策略師表示，如果拜登在美國總統大選中獲勝，可能意味着資金將輪動進入在股市上漲中落後的板塊。

Mislav Matejka為首的摩根大通策略師周一(5日)說：「我們首先需要克服美國大選的事件風險，但此後在市場風格和區域市場表現方面可能會出現擴大，拜登勝利不應被視為對市場不利，實際上可能導致內部輪動。」

這些分析師表示，他們開始看好美國大選之後的風格轉換。他們指出，近幾個月來，價值型股票或較便宜的股票，「大大」落後於盈利增長強勁的公司，而歐洲股市已4個月「原地踏步」。

由於大型科技股遭到拋售，9月份納斯達克100指數出現3月份以來最嚴重的下跌，令許多投資者夜不成眠。在過去6個月中，美國股市上漲了50%，領漲板塊及經濟封鎖收益板塊的高估值促使Eaton Vance和貝萊德等投資者轉而偏愛歐洲股票。

與摩根大通持相同觀點的還有高盛。Sharon Bell和Peter Oppenheimer等高盛分析師上周五(2日)表示，美國民主黨全面獲勝將有利於歐洲周期股、價值股、與中國相關的股票、可再生能源股。

Matejka的團隊一直傾向於在醫療健保、科技、必需消費品、和公用事業等防禦性、高增長板塊持有多頭倉位，同時不看好金融、非必需消費品和能源股。但現在，他們正考慮在大選後進行調整。除了11月3日大選投票日之後政治方面的明確性增強之外，他們還提到了經濟環境日益有助於通脹上升、潛在的進一步刺激措施，以及新冠疫情方面的積極消息等因素。

儘管許多市場參與者對美國大選難分高下可能帶來的不確定性和動盪感到擔憂，但摩根大通表示，選舉結果明確的可能性正在上升。人們經常將拜登勝選與更高的公司稅相聯繫起來，不過，摩根大通策略師們說，由於經濟放緩，拜登可能會優先考慮商業復甦和就業增長。

同時也包括Prabhav Bhadani和Nitya Saldanha在內的這些摩根大通策略師說，拜登獲勝不太可能導致大幅的稅收增加，此外，可能還會有更加關注經濟刺激和支持消費者。

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