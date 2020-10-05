樓價UPDATES：業主趁市況回升　反手減價冀加速套現

二手業主趁市況回升，個別減價加快出貨套現。長沙灣宇晴軒三房單位，減價100萬港元後售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康怡花園10月錄首宗買賣，單位為N座中層9室，實用面積616方呎，三房間隔，叫價1,200萬元，放盤兩個月，10月初時減價至1,100萬元，最終以1,065萬元易手，實用呎價17,289元，新買家屬於外區用家，曾於東區數個屋苑睇樓，最終承接上址。

●筲箕灣柏匯高層A室，實用面積328方呎，一房間隔，望市景，獲租客以16,500元租入，實用呎租約50.3元，新租客為本區客。

●北角莊士維港軒高層C室，原則兩房改一房，望海景，實用面積約350方呎，以約890萬元放盤約9個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價60萬元，終以830萬元成交，實用呎價約23,714元。

●灣仔怡明閣低層B室，實用面積約309方呎，開放式設計，望樓景，今年9月中以560萬元放盤，經議價後減價48萬元或約8.6%，以512萬元成交，實用呎價約16,570元，大廈目前仍有1個單位放售，叫價598萬元。

●西半山帝豪閣C座低層2室，實用面積約1,196方呎，套三房間隔，獲同區租客垂青，月租叫價由52,000元，議價至49,000元承租，實用呎租約41元，業主於2007年4月以約980萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約6厘。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣宇晴軒10月暫錄約3宗買賣，其中1座高層B室，實用面積554方呎，三房間隔，原先叫價1,100萬元，後降至1,000萬元成交，減幅約9%，實用呎價約18,051元。

●長沙灣昇悅居錄10月錄首宗二手買賣，包括8座中層A室，實用面積511方呎，兩房間隔，最初開價920萬元，議價後以900萬元成交，實用呎價17,613元，新買家為上車客，見近月區內樓價未有大幅回落，考慮片刻即決定入市自用。

●奧運站維港灣7座高層C室，實用面積949方呎，套三房間隔，設落地玻璃，屬屋苑特色戶，擁煙花海景，現以2,100萬元成交，實用呎價22,129元，新買家為外區換樓客。

●啟德煥然壹居H2座中層A室，實用面積469方呎，一房間隔，獲首置上車客以818萬元購入，較原叫價調減約40萬元，減幅約5%，實用呎價約17,441元，原業主於2016年5月斥資約545萬元購得，次轉手帳面獲利約273萬，單位升值約50%。

●將軍澳維景灣畔8座低層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，今年5月底開始放售，原先叫價890萬元，其後多次減價，最終於日前以836萬元易手，減價54萬元或6%，實用呎價約16,787元，屋苑10月至今累錄約兩宗二手買賣，平均實用呎價約16,184元，現時約有304個放盤，同類型單位最低入場價由850萬元起。

●將軍澳海天晉6A座低層特色戶，實用面積635方呎，套三房間隔，擁海景，設115方呎平台及122方呎花園，上月開價1,300萬元，現以1332.5萬元成交，實用呎價20,984元，原業主於2016年4月以963萬元買入，持貨4年半，現轉手帳面獲利369.5萬元，單位升值38%。

－－－－－－

新界區

●沙田第一城10月暫錄7宗買賣，包括34座高層B室，實用面積707方呎，套三房間隔，開價約1,080萬元，議價後以1,000萬元易手，實用呎價14,144元，原業主則於1997年以540萬元購入，持貨23年沽出帳面獲利460萬元，單位升值約85.2%。

●上水海禧華庭1座低層A室，實用面積394方呎，兩房間隔，以496萬元獲承接，實用呎價12,589元，原業主則於2016年以373萬元購入，持貨4年帳面獲利123萬元，單位升值33%。

●上水居屋旭埔苑C座高層6室，實用面積約546方呎，兩房間隔，未補價第二市場以328萬元沽出，實用呎價約6,007元，原業主於1983年1月以約13.23萬元購入，持貨至今約37年轉手帳面獲利約314.77萬元，或升值近24倍，屋苑現時約有13個單位放售，最低入場價由第二市場的340萬元起。

●中秋4天連假期間元朗區錄得22宗買賣，相比上月同期17宗多30%，同區尚悅連錄4宗成交，包括12座頂層一個兩房單位，實用面積414方呎，連約199方呎天台，叫價600萬元，新近以598萬元易手，實用呎價14,444元。

●元朗錦綉花園G段第一街雙號屋，實用面積約848方呎，三房間隔，外望樓景，放盤約三個月，原業主叫價1,080萬元，經議價後減價50萬元或約4.6%，最終以1,030萬元交吉形式沽出，實用呎價約12,146元。

●屯門入伙盤租賃活躍，當中御半山及弘海9月共錄約70宗租賃成交，而弦海高層K室，實用面積224方呎，開放式間隔，月租叫價10,000元，經議價後以9,000元租出，實用呎租約40.2元，租客為一名女士，睇樓1日內即租入上址。

●屯門於過去4日長假期間，錄得約20宗二手買賣，包括屯門時代廣場E座中層6室，實用面積272方呎，一房間隔，放盤價435萬元，以425萬元易手，實用呎價15,625元，新買家為外區上車客，原業主於2017年以373萬元買入，因打算換樓，所以沽出上址，持貨3年帳面獲利52萬元或14%。

●荃灣4日長假期全區共錄得15宗買賣，不少早前觀望的買家，見市況升溫，入市態度轉趨積極，而同區爵悅庭南爵軒高層E室，實用面積372方呎，一房間隔，叫價650萬元，議價後以625萬成交，實用呎價16,801元，新買家為同區上車客。

●東涌水藍‧天岸9月火速錄得2宗成交，包括1座低層C室，實用面積539方呎，兩房間隔，享機場全海景，新近獲外區年輕首置客洽購，議價後以763萬元成交，實用呎價14,156元，原業主於2015年4月以612萬元買入，持貨約5年帳面獲利151萬元，單位期內升值約25%。

●東涌區長假期共錄得9宗買賣，映灣園最多佔3宗，包括12座中層G室，實用面積756方呎，套三房間隔，以825萬元沽出，實用呎價10,913元，單位原業主於今年初曾放盤，8月份因要離港隨即封盤，最近返港重新放盤，叫價825萬元，新買家8月曾洽購上址，近日見單位重新放盤，無樓睇情況下零議價承接。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020