創業集團出售餐廚垃圾處理業務　作價3000萬人幣

於2020年6月30日，所出售公司的未經審核資產淨值約4,352萬元，經考慮於完成前清償若干應付款項，出售事項估計虧損約為1,461.2萬元。此外，將就集團公司間消債確認減值約55.5萬元。因此，經計及於實際結算日期的外匯波動並無重大變動，預期出售事項將產生虧損總額約1,516.7萬元

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