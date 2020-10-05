創業集團出售餐廚垃圾處理業務 作價3000萬人幣
2020年10月05日 21:05
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創業集團控股(02221)公布，出售婁底市方盛環保科技有限公司100%股權，代價3,000萬元人民幣(下同)。所出售公司主要從事中國婁底市的餐廚垃圾處理業務，目前餐廚垃圾處理廠仍在興建，尚未開始業務營運。
於2020年6月30日，所出售公司的未經審核資產淨值約4,352萬元，經考慮於完成前清償若干應付款項，出售事項估計虧損約為1,461.2萬元。此外，將就集團公司間消債確認減值約55.5萬元。因此，經計及於實際結算日期的外匯波動並無重大變動，預期出售事項將產生虧損總額約1,516.7萬元
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