佳兆業認購NAM TAI PROPERTY股份
2020年10月05日 21:07
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佳兆業集團(01638)公布，公司全資附屬公司訂立協議並完成認購認購股份，代價約1.46億美元。認購事項完成後，公司持有目標公司約43.9%權益。
目標公司為Nam Tai Property Inc.，其股份於紐約證券交易所上市，主要從事房地產開發及管理。目標公司的主要資產為目標公司生產設施原址的土地及發展項目，以及於今年3月通過公開拍賣購買的一幅土地。目標公司正將土地開發為科技園及住宅項目。
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