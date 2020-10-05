【深度解構】特朗普確診！拉近中美經濟差距關鍵是戴口罩？

疫情爆發加速全球經濟大洗牌，內地或可轉危為機，其經濟規模甚至可提早兩年與美國睇齊！目前已有多間國際投資銀行及世界銀行先後上調中國今年經濟增長預測，料在全世界的主要經濟體中，中國今年經濟會率先出現正增長。意想不是的是，當中最關鍵所在是民眾堅持「戴口罩」，直接帶動其經濟活動回復增長！

綜合各分析指，由於美國人不愛戴口罩，反而吃了虧，其疫情遲遲未能穩定下來。美國、日本，以及歐元區等地，今年次季經濟大幅衰退，幅度分別為負9.5%、負9.9%以及負15%。而在「金磚五國」(BRICS)五個主要新興市場中，四個成員國的經濟規模已被內地遠遠拋離。

美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭早前指，經濟復甦進程與群眾佩戴口罩存直接關係，並促請民眾戴口罩，以降低實施財政和貨幣刺激政策的依懶度，並降低失業率及加快經濟復甦。他又指，若疫情持續未受控，國內小商戶將難以維持經營。反之，中國內地無疑是首個有效防控和扭轉疫情的國家，其經濟復甦速度令市場驚喜。按中國統計局數據，中國國內生產總值(GDP)由首季按年收縮6.8%轉為次季按年增長3.2%，若按季度比較，其增長幅度更達54.6%。

另外，位於美國華盛頓的國際經濟研究機構彼得森國際經濟研究所估計，內地今年經通脹調整後的經濟產出，將可望進一步攀升至11.9萬億美元，即達到美國經濟規模的近七成！更重要的是，美國著名智庫布魯金斯學會所指，疫情大爆發讓中國的經濟規模，或可提早兩年與美國睇齊，預料到了2028年，兩國就能「平起平坐」。

至於新興市場國家方面，原本最有機會挑戰中國的印度，卻因疫情一下子倒退25年！據世銀估計，到了明年底，當地經濟規模將不到中國的1/5。另據經濟學人資訊中心(EIU)預測，今年印度GDP將萎縮達8.5%，通脹卻上升至5.1%水平，明顯陷入「滯脹」慘狀，即經濟差令荷包縮水，但物價更難負擔！巴西、南非與俄羅斯亦有此情況出現。

中信銀行(國際)首席經濟師兼研究部總經理廖群表示，對內地未來經濟增長感樂觀。他認為，疫情防控成效的差別確拉近兩國經濟的差距，由於今年內地的經濟復甦遠比美國穩定，料其追趕進度不止加快兩年，最快在2026年，中國經濟規模就可追上美國。他預料，美國疫情將延續至冬季，其經濟需待疫苗研發成功後才會有好轉，惟未來難以回到前十年的增長幅度。

然而，亦有經濟學家認為，中美貿易持續僵化，將損害內地長期經濟成長。美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，由於疫情令兩國關係進一步惡化，使大規模外資撤離內地的情況加劇及加快出現，可見對內地的間接影響或比想像中大，其影響亦較其他歐美國家深遠。他認為，儘管美國因疫情爆發出現雙位數規模的經濟損失，但未見對其經濟造成根本性的傷害，待有效的疫苗正式推出後，美國經濟可迅速反彈至疫情前，屆時兩國GDP差距未會有太大改變。

【華爾街狂人：總統確診有啟示】

美國總統特朗普確診新冠肺炎，令「戴口罩」成為華爾街熱話，尤其對重啟經濟帶來啟示！有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)認為，特朗普確診一事，凸顯了「戴口罩」的重要性。

他希望特朗普早日康復之餘，更期望總統確診能說服更多美國人戴口罩，以防止疫情傳播，這也可能對美國經濟有利，「口罩是我們真正有的唯一希望，也許『戴口罩是示弱』的想法會消失」。他警告，若在沒有口罩的狀況下積極重啟經濟，且不遵守社交距離規範，重啟經濟肯定會失敗。

提到戴口罩，中國肯定是值得借鏡的例子。美國財經媒體資深總編輯溫以樂(Matthew Winkler)也認為，中國成功控制住新冠病毒疫情，可能會在全球經濟產生持續多年的深遠影響。反觀，在疫情開始較晚的美國和歐洲，不僅復甦步伐遲緩，眼下更再次遇上「逆風」。舉例來說，目前新冠病毒在全球已造成逾100萬人死亡，中國的佔比僅為0.5%。反觀，特朗普最初不鼓勵民眾戴口罩，還宣稱病毒會自然消失，已導致美國20多萬人失去了生命，佔全球總死亡人數逾兩成，高踞各國之首。

事實上，不少科學家、經濟學家和很多商界專家都認同，中國在挽救生命和經濟表現一直起着相互作用。全球著名諮詢機構麥肯錫上月底更直言，成功令新冠病例數量減少的國家，總體而言在經濟的重啟上更為成功。

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