夜市UPDATES：美股道指觸二萬八關　港夜期高水

美股早市升勢擴大，其中道指目前報28,000點，升317點或1.15%；標指報3,388點，升39點或1.18%；納指報11,243點，升168點或1.52%。港股期指夜市目前報23,830點，升75點，高水62點。

雖然外界揣測美國總統特朗普的真實身體狀況，但目前市場集中關注美國刺激法案以及大選選情進展。美國眾議院議長佩洛西表示，與白宮圍繞新一輪刺激方案的談判將繼續進行，而分析指特朗普染病可能彰顯衞生事件的嚴重性，進而改變會談態勢。

【21:30】憧憬美國總統特朗普健康好轉，以及達成新一輪財政策刺激方案，美股開市早段反彈，道指漲298點，至27,981點；納指升112點，至11,187點；標指升32點，至3,380點。

上周五受壓的科技股回穩，蘋果公司(Apple Inc.)股價升0.8%至113.93美元，Adobe股價升0.4%至481.22美元。

外電引述Facebook(Fb)代表律師的文件報道，受到反壟斷訴訟威脅的Fb認為，美國政府嘗試將該公司與旗下的Instagram和WhatsApp分拆，可能違法、引致龐大成本和損害消費者利益。Fb股價早段升1.08%至262.75美元。

英國電影院營運商Cineworld暫時關閉英美電影院拖累股份遭拋售，美國同業AMC Entertainment和Cinemark亦受影響，股價分別挫7.7%至4.29美元，和挫5.7%至9.5美元。

花旗策略員團隊雖對種種市場風險如疫情反彈、企業盈利轉淡、美國大選亂局和估值過高感到憂慮，但仍建議投資者趁低買入，相信當風險加劇，央行會出手，並預期新興市場會帶來最佳回報，日本市場回報料最差。該行又維持美股的增持評級，認為較佳的盈利表現可抵銷大選風險和估值疑慮。

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