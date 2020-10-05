IMF：公共支出增加GDP的1%　可創造700萬就業機會

國際貨幣基金組織(IMF)在其財政監測報告中表示，在控制新冠肺炎病方面至關重要的部門迫切需要公共投資，特別是醫療、學校、數字基礎設施、安全建築和安全運輸。

IMF指出，公共投資應在分配給經濟復甦的財政方案中發揮重要作用，在短期內促進就業機會創造和私人投資，在長期提高生產率、朝著可持續發展目標取得進展，並且增強應對危機的韌性。

該機構指出，對於成熟和新興市場經濟體，將公共投資增加至GDP的1%，將直接創造700萬個就業機會，而考慮到間接宏觀經濟影響，總體上將創造2,000萬至3,300萬個就業機會。在高度不確定性時期及公共支出放大效應下，更可促進將GDP增長2.7%，及私人投資增長10%。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020