天大藥業2500萬收購醫療機構50.1%股權
2020年10月05日 22:46
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天大藥業(00455)公布，以2,500萬元的現金代價收購銷售股份，佔目標公司已發行股份的50.1%。
目標公司為香港一間中醫醫療機構，主要業務為以傳統中醫理論及實證科學為基礎，融入先進的醫療科技與設備，提供高端而現代化的中醫醫療服務，包括中醫診症、針灸、拔罐、推拿、皮膚及體質健康檢查等健康管理服務。
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