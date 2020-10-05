新股專輯：物管股第一服務通過上市聆訊

該公司前身為第一物業及第一人居，兩者分別於2016年5月及2018年3月在新三板掛牌，其後於2019年12月終止掛牌。公司解釋，新三板市場交易機制及低成交量難以反映第一物業及第一人居的實際價值，而且新三板僅對合資格投資者開放，大大限制公司的市場曝光。另外，看中聯交所作為全球金融市場的主要參與者，相信能讓集團更全面接觸不同的全球投資者，提高集資能力及增加集資渠道，亦有助提升企業形象。

截至2020年4月底止，在管建築面積達1,500萬平方米，而來自當代置業集團的在管建築面積佔72.6%。今年首4個月，盈利1,551.6萬元人民幣(下同)，按年倒退7.7%；收入按年上升10.32%至2.24億元，物業管理業務收入佔比達41.4%。

另外，中國商務物業管理公司卓越商企服務亦已通過上市聆訊。據悉，該公司擬集資4億至5億美元(約31.2億至39億港元)。

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