東方日報B1：中美再爆科技資源戰　華府入股礦企爭電池原料

中芯承認部分廠商已被美國政府限制向該公司出口設備，其股價周一曾挫逾7%。

分析指，雖然華府今次打中芯未夠打華為般狠手，但實際衝擊卻更大，可從而提高自身抗衡中國時於戰略物資儲備上的優勢。

券商交銀國際認為，中芯一旦欠缺美國設備將難以擴展更先進的晶片製程，因此華府今次出口限制可能會嚴重破壞中芯的研發和未來的晶圓廠擴產計劃。即使中芯有望克服事件對28納米或以上成熟製程生產上的衝擊，惟由於該公司前景不明朗，其股份尚未適宜「撈底」。

業界分析指，中芯這次面臨的出口管制限於被華府確認用於軍事、並會為美國帶來安全問題的美國設備和軟件，嚴苛程度不如華為那種甚麼美國技術都要管制的「實體清單」，問題是中芯要取得美國設備仍會變得麻煩。

市場研究機構TrendForce則指，於光刻機獨佔鰲頭的荷蘭公司ASML也有零件受美國管制，現時只有90納米或以上的成熟製程才可望完全用本土半導體設備，因此華府今次出手恐打擊整個中國半導體產業的發展步伐，實際衝擊比打華為更大。

事實上，中美兩國已因貿易糾紛和意識形態對立陷入冷戰，華府不斷加碼打壓中國科企的同時，還與中國同步汲汲營營提升戰略資源的自給能力，即使美國已經成為原油淨出口國(跟中國相反)，並掌握新一代晶片材料碳化矽(SiC)全球超過60%產能。

華府旗下的美國國際開發金融公司(USIDFC)剛向總部設於愛爾蘭的礦業公司TechMet投資2,500萬美元(約1.95億港元)，透過這個華府首宗對礦業的直接投資，支持對方開發巴西鎳礦和鈷礦，而這兩種金屬元素乃電動汽車電池的重要原料，中國企業去年卻掌握了全球八成先進電池原料的產量。

即使上述金額乍看不大，USIDFC行政總裁Adam Boehler的評論值得細味︰「投資先進科技所需的關鍵物資是支持美國外交政策」，可見這宗投資與美國總統特朗普早前簽行政命令要開發本地稀土金屬，不讓中國「卡脖子」實屬一轍，而USIDFC也是華府抗衡中國「一帶一路」投資的投資機構。

TechMet行政總裁Brian Menell補充道，一個國家的競爭力很視乎能否優先取得稀有原料，即使特斯拉(Tesla)及松下電器擅於生產電動車電池，但由於中國掌握原料，足以讓他們在「五個半星期」內關門大吉。

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