歐股收市做好　Cineworld急挫36%

美國總統特朗普病情好轉，帶動歐洲股市周一(5日)做好。英國富時100指數收報5,942點，升40點或0.69%；法國CAC指數收報4,871點，升46點或0.97%；德國DAX指數收報12,828點，升139點或1.1%。

全球第二大電影院營運商Cineworld據報考慮暫時關閉在美國和英國的所有電影院，其股價收市大跌36.15%。

英國工程公司Weir Group在出售其石油和天然氣部門後，股領上漲15.9%。黃金礦業公司Centamin警告生產受到打擊後，股價下跌2.71%。

另外，歐盟委員會主席萊恩稱，她將進行自我隔離，因在她上周二參加的一場會議上，一名與會者新冠肺炎檢測呈陽性。

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