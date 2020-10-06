疫情打擊！日本AirAsia將結束所有航線

日本傳媒報道，亞洲最大規模的馬來西亞廉價航空公司亞洲航空(Air Asia)周一(5日)宣布，由於旗下日本亞洲航空受新冠肺炎疫情影響，業績遭到重創，故決定全面退出日本市場，並於今年12月5日結束共4條航線營運。

報道指出，日本亞洲航空自疫情爆發後旅客大幅減少，於今年4月暫停所有航線營運。雖然該公司航線曾在今年8月重啟，但旅客還是比預期少，又在本月再次暫停所有航線。

日本亞洲航空曾在今年6月召集主動離職的員工，全部300名員工中有70名響應。然而，該公司預期未來旅客數量還是不會恢復，所以向國土交通省申請取消旗下4條航線航權，並在5日宣布今年12月5日全面退出日本市場。

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