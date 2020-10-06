美股收市：道指升465點　特朗普預告將出院

美國總統特朗普健康好轉，加上市場憧憬白宮達成新一輪財政策刺激方案，美國股市周一(5日)大幅上漲。道指收報28,148點，465點或1.68%；標指收報3,408點，升60點或1.8%；納指收報11,332點，升332點或2.32%。

確診新冠肺炎的美國總統特朗普情況持續好轉，他周一在社交網Twitter表示，將於當地時間周一下午6時半(本港時間周二早上6時半)出院。

上周五受壓的科技股回穩，蘋果公司(Apple Inc.)股價急升3.08%，收報116.5美元；亞馬遜收報3,199.2美元，升2.37%。

外電引述Facebook(Fb)代表律師的文件報道，受到反壟斷訴訟威脅的Fb認為，美國政府嘗試將該公司與旗下的Instagram和WhatsApp分拆，可能違法、引致龐大成本和損害消費者利益。Fb股價全日上漲1.81%，收報264.65美元。

英國電影院營運商Cineworld暫時關閉英美電影院拖累股份遭拋售，美國同業AMC Entertainment和Cinemark亦受影響，股價分別收挫11.18%和17.44%。

花旗策略員團隊雖對種種市場風險如疫情反彈、企業盈利轉淡、美國大選亂局和估值過高感到憂慮，但仍建議投資者趁低買入，相信當風險加劇，央行會出手，並預期新興市場會帶來最佳回報，日本市場回報料最差。該行又維持美股的增持評級，認為較佳的盈利表現可抵銷大選風險和估值疑慮。

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