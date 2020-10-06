聯儲埃文斯：料通脹未來數年緩慢升溫

美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)表示，聯儲局官員可能要等待數年才能看到通脹率達至該局設定的2%目標之上。

他預期，美國通脹率將會緩慢升溫，到2023年持續達到2%，並在接下來幾年中小幅超過2%。

事實上，新冠肺炎疫情正給當地經濟帶來打擊，降低了通脹率前景。聯儲局常用的通脹指標一直都未有達標，截至8月的一年僅為1.4%；至於上月美國失業率降至7.9%。埃文斯預計，失業率要到2023年才能回落至4%。

他指出，上述預測基於的假設是還會有更多聯邦財政政策措施出台。他續稱，如果沒有足夠的財政支持，他擔心衰退的壓力會更大，經濟實現充分就業的步伐將放緩。

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