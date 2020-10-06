美國散戶湧入股市　樂觀情緒到達今年新高

散戶投資者今年已經成長為美國股票市場的一支重要力量，他們最近對股市的樂觀情緒達到了2020年的最高水平。外媒報道，在9月份，TD Ameritrade Holding Corp.的客戶連續第5個月增加了市場敞口，這使該公司的客戶倉位指標達到了兩年來最看漲的程度，遠高於新冠肺炎疫情開始擾亂金融市場之前的水平。

TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan表示，每次股市遭遇拋售時，都是一個很好的機會，並指旗下客戶利用波動性來增加股票敞口。9月份，該公司客戶最受客戶青睞的股票包括特斯拉、蘋果公司和亞馬遜，但在9月份該3家公司股價均下跌逾16%。Kinahan續指，10月至目前為止，旗下散戶投資者一直是買家，大量買進了包括蘋果在內的科技股。

美國散戶湧入市場或可以從上周股市表現中反映出來。上周美國總統競選辯論加劇了市場對大選結果產生爭議的擔憂，然後又有總統特朗普及白宮官員確診新冠肺炎的消息，但上周美股標指仍可以累計上漲1.5%，至本周一(5日)更進一步升了1.8%，反映市場存在非常強大的購買力和強韌性。

事實上，隨着聯儲局今年進一步實施極度寬鬆的貨幣政策來應對疫情之後，散戶投資者對包括大選不確定性以及國會難以通過新的財政刺激措施等各種不利因素都無所畏懼，推動美國股市持續上漲。

由高盛編制的一個受散戶青睞的個股組成的一籃子股票指數，在今年累升逾40%，其較3月最低點幾上漲一倍。在9月份，美股標指在3月以來首次錄得月度跌幅，科技股比重較大的納斯達克100指數亦錄得跌幅，而該一籃子股票指數仍保持全月基本持平。

另外，E*Trade Financial負責交易和投資產品的董事總經理Chris Larkin表示，旗下客戶亦沒有因為9月的波動而感到不安，他們受到經濟重新開放的鼓舞，買進了原物料股和低估值的能源股，亦買進了在大流行病期間表現良好的Facebook和Twitter等科技巨企的股票。綜合而言，該公司客戶對11個行業中的10個都是淨買入，唯一的例外是公用事業類股。

Larkin說，旗下客戶的目光略微長遠，並且看到經濟正在開始開放，又指「對於大多數人來說，他們感覺形勢發展已經好轉很多，這就是為什麼他們開始買入一些股票的原因。」

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