【A股點評】中國銀河國際：呢個國策板塊有可為…

目前，內地新冠疫情基本上得到控制，對軍工行業的負面影響基本消除。隨着海外疫情大規模擴散，全球產業鏈的完整性受到挑戰。內地軍工行業由於自主可控性較強，供應鏈絕大部分在內地，受全球疫情衝擊較小。

現時世界正經歷百年未有之變局，面對這場變局，軍事戰略之爭開始向太空、網絡、海洋及極地等新領域推展，並趨向更遠程精確化、智能化、隱身及無人駕駛等新技術。未來，中國軍事裝備的量及質提升，隨着代級的提高，裝備價格亦呈現指數級增長，軍工行業的發展有望進入黃金時代。

「十四五」期間，軍費支出及軍品採購結構性調整，對於跟蹤行業的邊際變化卻顯得尤為重要，我們建議重點關注航空產業鏈、導彈產業鏈、無人機產業鏈、衞星產業鏈及新材料和元器件產業鏈等優質賽道。

「十四五規劃」期間，第三代半及四代機量價齊升，加上當前周邊局勢緊張，軍事戰略需求大幅增加，導彈作為戰略威懾武器未來有望迎來更確定性增長。裝備需求強勁，加上國產替代加速，多重利好有助帶動軍工用電容器和碳纖維需求快速增長，並有望成為分享軍工行業增長紅利的優質賽道。

軍工板塊近期調整大，我們建議把握優質賽道的投資機會，短期看來，中證軍工指數自前期高點整體回調達22%，從空間和時間看來均較為充分，當前軍工板塊的估值為62倍，雖然突破估值中樞57倍，但估值分位數約為60%，上行空間依然較大。

展望第四季度，估值切換加上軍工板塊風險釋放，板塊估值提升空間再次打開。中長期看來，我們堅定看好軍工板塊行業景氣度的持續提升，「十四五規劃」將出現對裝備需求的結構性調整，需重視由此引發的優質細分投資機會。

中國銀河國際證券

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299