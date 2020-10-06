新股專輯：嘉和生物一手中籤率僅3%　上限定價24元

香港公開發售錄得超額認購1,246.52倍，而國際發售股份獲超額認購32倍。

由於香港公開發售的超額認購超過100倍，重新分配程序已獲採用，4,795.2萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售，令香港公開發售股份最終數目增至5,994.1萬股，相當於全球發售可供認購總數約50%。

股份將於周三(7日)於主板首日掛牌。

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