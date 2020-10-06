新股專輯：嘉和生物一手中籤率僅3% 上限定價24元
2020年10月06日 07:00
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尚未有盈利或收入生物科技企業嘉和生物藥業(06998)公布招股結果，發售價定為每股24港元，為招股價範圍上限，集資淨額約26.937億元。認購一手(500股)中籤率3%，認購180手(即9萬股)始可穩獲一手。
香港公開發售錄得超額認購1,246.52倍，而國際發售股份獲超額認購32倍。
由於香港公開發售的超額認購超過100倍，重新分配程序已獲採用，4,795.2萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售，令香港公開發售股份最終數目增至5,994.1萬股，相當於全球發售可供認購總數約50%。
股份將於周三(7日)於主板首日掛牌。
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