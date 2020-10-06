【專家點評】邵志堯：零售科技切忌「離地」…

怎樣令客戶有重複購買，在今天對商家而言是非常重要的一環，皆因速度和便利性是現今消費者很着重的東西，因為大家的耐性變得愈來愈低，視訊要濃縮至十數秒、要有起承轉合呈現整個故事，顧客不喜歡排隊和使用複雜的東西，零售科技便要圍繞這些條件解決三項技術問題：

1. 改善客戶體驗的技術

虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)技術可以方便顧客在線上或線下去作不同配搭，看看是否適合在自己身上，已有設備商大量生產魔鏡之稱的鏡面，讓顧客可以在魔鏡面前快速看到虛擬化塗囗紅、試衣服等效果，由於不用在店內排隊到更衣室及花時間試衫，大大提高了購物的興致，令客戶更願意消費。

2. 節省成本的技術

由於人工成本愈來愈高，無人便利店早幾年已開始出現，今天無人餐廳由接待、廚房、送餐和結帳都不經人手，大大降低了成本，標準化生產流程和AI技術令產品質素更穩定，更容易作垂直擴充(Scale up)。

3. 實現敏捷(Agility)的技術

怎樣作一個通盤全面和快捷的盤算，今天已不是單單考慮物流由倉庫A點到用家B點的方式這麼簡單，我們要考慮數百萬種商品到數百萬個家庭，為了有效地做到這一點，零售商必須重新考慮其倉儲，庫存和分配產品的方式。零售商必須更好地掌握庫存和供應鏈管理，而諸如射頻識別(RFID)之類的技術可以實現即時商品跟蹤，將成為關鍵。在全管道時代，對實現這種營運效率的技術進行投資對於零售商而言至關重要。

零售科技(Retail Tech)的開發者不能只站在自己的出發點去看問題，很多技術開發人員認為他的產品沒有問題，是消費者沒有耐性去作了解，一旦強大的功能被他們了解後便知道威力所在，很可惜用戶用腳投票離開便說明瞭一切，從消費者的角度去思考上述三種技術，才能避免「曲高和寡」的情況。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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