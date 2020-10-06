香港租金全球最難頂　「疫」市增添市民怨氣

新冠肺炎疫情嚴重衝擊香港經濟，加上社會事件雙重夾擊之下，作為全球樓價最難負擔的城市，香港的租金依然居高不下，或增添市民的不滿情緒。

事實上，今年香港經濟預計將收縮最多達8%，失業率約6%，接近15年來最高水平。然而，經過8月按年下降大約9.2%後，香港租金仍在全球最高之列。

外電報道，住房不平等一直是困擾香港的問題之一，疫情更加劇住屋難題，給《港區國安法》落地後艱難挽回市民信任的香港政府帶來進一步壓力。

受疫情及社會事件影響，多家商店捱不住而要倒閉，55歲的香港居民Herman Wong原任職的蔬菜配送公司亦不例外，Wong在失業後一直難以找到新的工作。他原以4,200元人民幣的月租，租住深圳房屋以便兩地通勤，但4月份被趕出來之後回到了香港，變成露縮街頭。

其後，他在一家非營利組織協助下申請政府補貼，現在與他人合租60方呎大的旅館客房，月租為5,000港元。該大小僅為半個停車位的房間，實際只能放下兩張床，但老鼠和氣味難聞而導致必須常年關窗。然而，Wong亦擔心很快連該處也負擔不起，他稱，「我們只租得起這間房，因為疫情導致旅遊減少。如果租金再漲，恐怕我得找其他地方住了。」他感覺政府對像他這樣處境的人做得還不夠，感到「被遺棄了」。

香港政府發言人表示，各部門正在盡最大努力通過非政府組織和酒店，並動用與理髮、用餐和洗澡等其他生活必需項目相關的經費來支持露宿者。政府稱，社會福利部門增加了疫情期間對失業者的援助。

根據房地產服務提供商世邦魏理仕的一份年中報告稱，香港買樓成本仍然高居全球首位，平均每月租金僅次於紐約和阿布扎比，排名全球第三。

世邦魏理仕估計，去年香港租金較紐約低7%，但可負擔水平更差，因為香港收入中位數較紐約低35%。阿布扎比之所以排名較高，是因為有外派員工出高租金，當地人則享受政府住屋補貼。

香港社會福利署發言人稱，非政府組織接觸的露宿者數量在2019年4月到2020年3月期間從前一年的1,297人，增加至1,423人，反映非營利組織幫助的人數，而不包括所有在香港沒有住處的人。

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