【市前重點睇】道指漲465點　金價升上1914美元

●美匯指數跌至93.51，港匯企7.7502，離岸人民幣(CNH)高見6.7177，美元兌日圓處105.74，歐元升至1.1787，英鎊漲至1.2988。金價高見1,914美元。布油飆至41.29美元，紐油高企39.34美元。道指期貨上升。

●美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)表示，聯儲局官員可能要等待數年才能看到通脹率達至該局設定的2%目標之上。

●美國9月ISM非製造業指數意外地由前一個月的56.9點升至57.8點，有別於市場預期降至56.2點，顯示受惠需求增加和就業市場改善，服務業擴張速度加快。指數高於50點，顯示服務業擴張。

●美國10年期國債孳息率升8.12點子，報0.7817厘。

●國際貨幣基金組織(IMF)在其財政監測報告中指出，在控制大流行病方面至關重要的部門迫切需要更多公共投資，尤其是醫療、學校、數碼基礎設施、安全建築和安全運輸。

●即月恒生指數夜期收報23,835點，升80點，高水67，成交11,157張。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報23,896點，升128點或0.54%。

●紐約11月期油收報每桶39.22美元，升2.17美元或5.85%；布蘭特12月期油收報每桶41.29美元，升2.02美元或5.14%。

●紐約12月期金收報每安士1,920.1美元，升12.5美元或0.7%，創自9月18日以來收市新高。

●亞洲最大規模的馬來西亞廉價航空公司亞洲航空(Air Asia)周一(5日)宣布，由於旗下日本亞洲航空受新冠肺炎疫情影響，業績遭到重創，故決定全面退出日本市場，並於今年12月5日結束共4條航線營運。

●【全球攬炒】新加坡財長：國家收入未來數年料續弱。

●意大利政府預計新冠肺炎疫情惡化可能使該國經濟今年收縮10.5%。

●外國傳媒報道，全球綠色債券市場總發行量超過1萬億美元，9月份升幅創出紀錄。

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