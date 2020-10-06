【股民熱話】特朗普搞邊科？美國大選前股市三個劇本你要知…

美國總統特朗普夫婦齊齊感染新冠肺炎的消息，是過去香港長假一個驚天大新聞！之不過，股民都奇怪何解周一(5日)港股復市會不跌反升逾三百點，皆因特朗普周一已急不及待坐車出巡在車廂內揮手會支持者，證明佢身體冇咩大礙，外圍道指當日率先回升，港股亦自然跟隨，當冇事發生！

對於今次特朗普突然染病，其實都幾富戲劇性，皆因此君一向不着重防疫，之前出出入入好多時都不戴口罩，好似冇有怕咁！突然喺美國大選前一個月染疫，陰謀論推斷，這是否選舉策略的「劇情需要」，不得而知，更有股民將之比喻為寶島前政治人物在選舉前突然「中槍」的翻版，想博同情分云云。到底未來一個月，圍繞美國選舉，仲會有咩「大製作」出現，甚而令全球金融市場大幅動盪，初步睇有以下三個可能性：

第一個可能性，誠如訪間所推測，超級「戲子」極好戲！10月中前特朗普會迅即康復，其「強人」形象得到進一步確立，也證明他所說，疫情沒有甚麼好怕，美國經濟會好起來，繼而美股表現又會變得亢奮，再向高位進發，成功為特朗普連任造勢！

第二個可能性，乃特朗普真係病倒了，病情時好時壞，強人也不敵病魔，只有隔住個螢幕在網絡示人。那到底美國選民會覺得呢位總統真係防疫失敗，搞到自身難保；抑或真係會同情佢，可見選情不無變數，金融市場亦會變得動盪不安。

第三個可能性，係特朗普呢一病真的戲劇到「一命烏呼」，結果由副總統彭斯頂上，其反華旗幟更加鮮明，一旦當選，中美之爭將比特朗普當政時更差，那金融市場反應大概是偏向負面居多。

講開又講，還記得2017年美國出現百年一遇的日全食，特朗普一家大細齊齊去觀賞。中國人傳統說法是，日全食，國君不宜直睹，否則不出三年必有災劫，或國家從此衰落，甚至亡國，或國君有危。呢次會唔會好的唔靈醜的靈？呢個月股民唔想擔驚受怕，可選擇暫時離場觀望，擔定櫈仔等睇戲好過！

東網產經專欄作者 帥哥

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