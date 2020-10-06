【專家點評】古勝：阿里強勢　咩位可跟風？

尋日港股隨外圍做好，高開580點報24,039點，惟即見高位，其後表現反覆，收市報23,767點，升逾300點，成交額不足1,000億元。就技術走勢而言，恒指昨一舉升穿10天線，更挑戰8月底以來的降軌阻力，即20天線的25,100點水平，惟受壓向下，反映短線需升穿20天線，後市才有向好迹象，而甚麼事會影響港股的向上動力？就是環球的政經局勢，雖然港股的內地股份比重高，而內地經濟相對封閉，但難免受外圍影響，而最近的重大因素自然係特朗普確診新冠肺炎，其康復與否？中招後的心理變化？甚至總統選舉的策略部署，無一不牽動環球股市走向。因此，明知山有虎，入市前就要有定心理準備。

再睇走勢，阿里9月初高見292元之後回落，9月25日即市曾跌穿50天線，即3月19日至今的升軌，即市重返其上，反映該升軌支持力不俗。而在螞蟻沖喜下，阿里近日重拾升勢，短線升穿前頂應不是問題，惟過去兩個交易日升幅頗大，建議稍回至275元小注入市，料阻力310元，向下跌穿260元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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