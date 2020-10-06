【專家點評】陳蓓敏：內地報復式消費可持續 可留意體育股
2020年10月06日 08:30
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距離美國總統選舉日不足一個月時間，果見「10月驚奇」，特朗普戲劇性確診新冠肺炎，引發白宮群組有逾25人染疫。這邊廂入院，迅即高燒，呼吸困難，那邊廂已作出院安排，特朗普更顯其工作熱誠，以總統身份面對疫病，戰勝病魔，更向國會施壓，盡快通過救市方案，刺激經濟，華爾街受鼓舞做好。雖然上周五非農就業職位增加66.1萬份，遠少預期的87.5萬份，投資者只緊盯選情變化。
內地仍是假期休市，經中國旅遊研究院估計，10月首4日假期，全國共接待內地遊客逾4億人次，旅遊收入逾3,000億人民幣。內地確診數目約零星10多宗，若未來維持這狀況，海外疫情洶湧下，未來內地報復式消費迹象可持續，體育用品股先行做好。港股十一假後首交易日的周一(5日)，港股高開做好，全日升逾300點，收23,767點，若能收復20天線於24,100點，走勢較佳。昨日升幅受惠滙豐控股(00005)和新經濟龍頭帶動。澳門十一長期首4日，訪客約錄得7.7萬人次，按年下跌約87%，博彩股似睡着了。
早前， Nike公布季績理想，首季盈利錄11%增長，達約15億美元，期內中國銷售按年升6%，網上銷售急增逾1成。市場估計業務持續增長，帶動申洲(02313)業務表現。申洲上半年盈利升4%至25.12億人民幣。隨着傳統業務穩定增長，其口罩業務也見市場需求增加。建議於130元水平候低吸納，向上阻力位為138元，止蝕位127元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及客戶持有滙控)
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