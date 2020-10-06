【專家點評】陳蓓敏：內地報復式消費可持續　可留意體育股

距離美國總統選舉日不足一個月時間，果見「10月驚奇」，特朗普戲劇性確診新冠肺炎，引發白宮群組有逾25人染疫。這邊廂入院，迅即高燒，呼吸困難，那邊廂已作出院安排，特朗普更顯其工作熱誠，以總統身份面對疫病，戰勝病魔，更向國會施壓，盡快通過救市方案，刺激經濟，華爾街受鼓舞做好。雖然上周五非農就業職位增加66.1萬份，遠少預期的87.5萬份，投資者只緊盯選情變化。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及客戶持有滙控)

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