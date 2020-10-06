【專家點評】陳正犖：內地九月宏觀數據料續改善

內地長假期過後將陸續公布第3季宏觀經濟數據。年初以來累計的固定資產投資有望恢復增長，1至9月料按年增長約0.8%。建造業的非製造業採購經理指數仍然高企，雖然房地產融資收緊，對房地產投資的影響仍然需要一段時間才顯現，我們估計目前可維持抗跌力；製造業投資的強勁動力料亦延續至9月；受惠於早前推出的政策逐步收效，基建投資很大機會保持增長。

9月零售銷售有機會按年增長2.5%。乘用車市場信息聯席會的數據顯示，內地9月首3星期乘用車銷售按年增長12%，較八月按年增長10%加快。隨着疫情受控，零售銷售當中一個重要部分，餐飲收入估計繼續穩定復甦。期內工業增加值按年升幅或回落至5.5%。製造業採購經理指數當中的生產指數，9月擴張速度加快。不過去年9月基數較高，我們認為9月的按年升幅不太可能高於8月。

貿易方面，內地出口表現有機會進一步改善。出口增長已經連續6個月好過市場預期，我們相信內地出口將繼續受惠於環球經濟活動下半年反彈，以及中國主要貿易夥伴推出大型財政刺激政策帶來的傳導效應。我們預測內地出口按年升幅或由8月的9.5%加快至9月的10.6%。入口方面，其中一個先導數據，可參考南韓出口，由8月的按年下跌7.5%改善至9月首20日的按年上升3.6%。受內部需求復甦帶動，我們估計內地進口按年增長由8月的負2.1%，改善至9月的正2.1%。

過去3個月內地不同行業復甦情況不平均，內部經濟活動仍繼續在復甦軌迹上，7月及8月出口好過市場預期，製造業採購經理指數下的新出口訂單指數，9月亦是今年首次重返擴張區域。我們維持預測第3季內地經濟按年增長5.5%。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299