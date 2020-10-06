【全球攬炒】疫情影響　秘魯8月銅產量按月少2.5%

秘魯能源與礦業部長Miguel Inchaustegui表示，由於新冠肺炎疫情大流行期間導致工人短缺，8月份的銅產量錄得4個月以來首次下滑，較7月份減少2.5%。

Inchaustegui稱，截至9月19日，近4,200名工人的新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性。他續指，礦業公司預計，要到12月才能實現全員復工營運。

另外，疫情亦影響該國的建築部門，妨礙新銅礦建設恢復正常。Inchaustegui透露，英美資源集團的Quellaveco項目建築工人僅達為所需人手的40%，而中鋁的Toromocho礦山擴建和Minsur SA的Mina Justa項目也面臨人手短缺問題。

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