【專家點評】林嘉麒：美國選情拉鋸　料快步入Chok市

踏入10月，中港股市在國慶及中秋假期期間，美國消息特別多。突如其來的是美國總統特朗普感染新冠肺炎的消息，截至執筆時，特朗普治療情況理想，消息已被市場消化，相信他本人會無事。不過，作為投資者，已開始對這個10月提高警覺。傳統10月發生股災機會高，尤其是2016年當年的總統選舉年。在結果或出現多種可能性的情況下，月內造成市場震盪的機會率也會因此增加。

市場的焦慮從VIX期貨表現已有所反映。VIX期貨是押注波動性，作為專業投資者會當買多個保險以防十月有可能發生的不確定性。首先，截至9月30日，防範標普五百未來3個月下跌10%的看跌期權的隱含波動率為32.2，屬於較高水平。相比之下，前兩次大選時同一時段讀數約為20。此次讀數接近2008年的35，當年正值全球金融危機。今年面對新冠肺炎疫情，環球央行已大舉放水，理論上再大跌機會較低，但指數值去到32.2，似乎買保險的人特別多。

在第一場總統辯論過後，拜登在多數民調中繼續領先，市場正要準備可能民主黨大勝的機率。假如拜登當選，稅收上調的可能性大大增加，機構投資者便要開始撤出風險較高的資產，同時進行更高波動性的對沖。最理想的情況是，拜獲勝的同時，民主黨在參眾兩院再大勝，那麼，歷史上最大規模的刺激法案有望出台，投資市場的氣氛將會更熾熱。這應該是市場最樂觀的結果。

不過，投資者也經曆過，2016年特朗普一直在民調落後的情況下而當選。英國傳媒和智庫進行的最新民調顯示，特朗普全國支持度為46%，略高於民主黨總統候選人拜登的45%。該智庫民主研究所就曾成功預測英國脫離歐盟和特朗普在2016年總統大選獲勝，加添了今次民調的份量。但要留意的是，民調是在特朗普宣布他和妻子確診感染冠狀病毒後完成的，而特朗普民調的領先幅度較9月減少了2個百分點。

今次美國總統大選的民調差距非常少，加上統計學上存在的偏差，最後的選舉結果變數特別多。再者，今次有郵寄投票的可變數，特朗普炮轟郵寄選票中充斥舞弊，並一再拒絕承諾屆時認可選票的合法性，相信他一旦連任失敗，會拒絕接受選舉結果，亦不會和平交接權力。 回顧2000年的11月，當時鬧出小布殊和戈爾的選票爭議，直到1個月後，隨着戈爾的放棄令事態得而平息，期間美股大跌12%，其擾動可想而知。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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