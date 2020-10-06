果粉注意：傳iPhone 12下周登場　中國版4400元起跳？

市場盛傳蘋果公司(Apple Inc.)將於本月13日(下周二)正式發布iPhone 12，並會一口氣推出4款機種，入場費約5,062港元。不過，有內媒指Apple將會推出中國版iPhone 12，售價或低至4,400元，惟不支援5G。

報道又指，Apple今年或針對內地市場用戶推出定製版iPhone 12，並只局限在入門版機種，主要為部分功能「縮水」，以便宜取勝。

另有外媒報道，Apple將首次在同一個系列推出4款新型號，iPhone 12將分成iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max，售價由5,062至10,912元不等，視乎儲存容量而訂。

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