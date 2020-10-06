【港股開市】滙豐靠穩　阿里巴巴偏軟

承接美股升勢，港股開市向好。恒生指數升127點或0.54%，報23,895點；國企指數高開66點或0.71%，報9,514點；科技指數升62點或0.88%，報7,154點。

藍籌股個別發展，舜宇光學升3.2%表現最佳；另一手機設備股亦升1.5%。九龍倉置業跌1.4%，是表現最差藍籌。

大型科網股以小米集團升1.2%表現較佳，開市報21.05港元；騰訊升0.5%報527.5元；美團點評升0.5%報247元；阿里巴巴逆市跌0.8%，開市報279.8元。

昨日急升的滙豐控股靠穩，開市報31.1元，升0.3%。友邦保險亦升0.3%。中國平安及建設銀行升1.1%及1%合力撐市。

醫藥股跑贏，藥明生物升1.5%；石藥集團及中國生物製藥漲1.2%及1.1%。

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