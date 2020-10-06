【全球攬炒】意大利料最壞情況下　今年經濟收縮10.5%

外電引述意大利政府有待修改的預算展望文件草稿預期，在最壞情況下，該國今年的國內生產總值(GDP)將收縮10.5%，明年回復增長1.8%。有關預測是借鑑牛津經濟研究院關於新冠肺炎疫情復燃對全球經濟影響的研究。

據了解，意大利總理孔特的內閣可能最早於當地時間周一(5日)晚上通過有關預算展望報告。其基準情景預測，今年經濟將收縮9%，2021年將增長5.1%，惟如考慮政府的刺激措施，該數字可能會上升至6%。

文件顯示，意大利政府目標在2023年，將該國的債務負擔降低至GDP的151.5%。此外，還設定了至2023年的預算赤字佔GDP的比例降至3%的目標，該比例今年已飆升至10.8%。

草案還指出，意大利或面臨住院人數再度增加的局面，並可能被迫實施新的限制措施，這將使該國經濟從第四季開始再度陷入衰退。在這種預測下，大規模疫苗分發在2021年下半年才會開始。

IG Markets分析師Vincenzo Longo表示，如果再進行一次封鎖，經濟收縮幅度很容易達到15%。

預算展望為必須在年底之前獲得議會批准的意大利2021年預算計劃設定框架。孔特政府正努力挽救因疫情和嚴格的全國性封鎖而遭受嚴重打擊的經濟。同時，也在準備採取更嚴格的限制措施來應對感染人數的激增。

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