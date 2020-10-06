【飯碗不保】油企裁員潮！埃克森美孚擬歐洲炒1600人

新冠肺炎疫情重創全球石油需求，外電報道，美國最大石油公司埃克森美孚作為其全球審查計劃的一部分，計劃於2021年底前在歐洲裁減多達1,600名員工。

據悉，受疫情影響，埃克森美孚產品需求及油價受到重挫，集團將依照當地業務範圍及市場情況，在特定國家或地區進行裁員。

該公司上月宣布在歐洲實施自願性裁員計劃，並指在全球範圍內的裁員操作將持續至2021年。

事實上，能源價格低迷的情況或將持續數年，石油巨企相繼實施裁員、減少支出及派息以節省成本。荷蘭皇家蜆殼(Royal Dutch Shell)早前宣布將裁減最多9,000個工作崗位；英國石油公司(BP)亦於6月時宣布計劃裁員1萬人；美國石油巨頭雪佛龍(Chevron)亦計劃削減全球10%至15%的勞動力。

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