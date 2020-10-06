以史為鑑！歷年美國總統健康問題對股市影響不大

美國總統特朗普早前確診新冠肺炎，導致金融市場大幅波動。他於當地時間周一(5日)出院，雖然其病情仍存在變數，不過翻查歷史，歷年來美國總統的健康問題對美股影響不大。

外媒報道，投資研究機構CFRA Research發表報告指出，回顧過去101年以來，在美國總統重病和死亡的打擊中，美股通常很快就能恢復過來。該機構首席投資策略師Sam Stovall舉例指出，美國第29任總統哈定(Warren Harding)、第32任總統羅斯福(Franklin Roosevelt)及第35任總統甘迺迪(John Kennedy)逝世等歷任總統健康出現狀況或傳出死亡消息，道指往往於短短幾日內只跌3%，甚至更少，有時更會出現上升情況。

Stovall續稱，至今只有第34任總統艾森豪威爾(Dwight Eisenhower)在1955年心臟病發作，並在1956年被診斷出克隆氏症(Crohn's disease)，道指才出現數月下跌超過5%的情況。

而上周五(2日)特朗普宣布確診新冠肺炎疫情後，當日美股早段大挫，道指曾跌逾400點，其後跌幅收窄並一度轉升，收市則跌134點。但至周一(5日)傳出特朗普即將出院的消息，道指收升近465點。

特朗普於當地時間周一下午6時半過後，離開留醫3日的沃爾特里德國家軍方醫院。他期間向在場記者豎起拇指，之後登上專車離開，隨後轉乘總統直升機海軍一號返回白宮，抵埗後他在露台上脫下口罩，向海軍一號敬禮，並目送它飛走。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson認為，股市對特朗普確診的初期反應並無太大意義，另距離總統大選只有4周時間，加上部分選民仍未作出投票決定，很難看到特朗普的健康狀況會否對競選造成實質影響。另外，特朗普的健康問題也不太可能提高在大選前通過新一輪經濟刺激法案的機會率，因為股市是代表經濟而非政治的晴雨表。

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