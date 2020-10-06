【專家點評】麥嘉嘉：金蝶國際雲產品前景可期

早前通過配股集資約23.53億元，所得款項將用於研發資金、日後潛在投資(包括支持集團的雲業務轉型)及一般營運資金。內地積極發展新興產業，雲服務股可持續看好。建議買入價19港元，上方阻力位為22元，止蝕位為16.5元。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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