【專家點評】麥嘉嘉：金蝶國際雲產品前景可期
2020年10月06日 10:32
東網電視更多新聞短片
金蝶國際(00268)按其戰略規劃進行業務模式調整，主要發展和推廣訂閱式雲產品，以及停止銷售部分企業資源管理軟件許可產品，推動雲服務業務同比大幅增長45.1%，從去年同期的5.5億元人民幣增加至7.98億元，佔總收入57.5%。
早前通過配股集資約23.53億元，所得款項將用於研發資金、日後潛在投資(包括支持集團的雲業務轉型)及一般營運資金。內地積極發展新興產業，雲服務股可持續看好。建議買入價19港元，上方阻力位為22元，止蝕位為16.5元。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！