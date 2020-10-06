壹傳媒股價未止跌　市場關注證監調查進展

投資者權益關注組召集人陳仲翔表示，該公司近來股價表現一浪低於一浪，似是「散貨格局」，風險極大，小投資者實不宜盲目衝入場接貨。他又指，壹傳媒自8月以來在缺乏盈利基礎之下多次異動，加上近期的散貨格局，明顯地反映其異動成交有不為人知的內幕，他強調無論證監會或港交所都責無旁貸，應要徹查。

然而證監會僅表示正在調查中，沒有進一步披露有用的資訊，陳直斥證監會閉門造車，不體恤投資者的民情。他冀證監會應定期對外作出資料的更新，「唔會要求佢(證監會)披露調查詳情，但至少對市場持份者有影響的資訊應該要對外講，例如有無內幕消息呢？係咪涉及違法呢？好讓持份者作出應對」。他說，這樣做的好處，也能讓「市場上的壞人」知道監管機構正在監察着，避免再有人興風作浪。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，證監會一般的調查工作通常以年計，惟相信壹傳媒事件非精心部署，而且突發性因素較多，主要異常交易集中在某幾天，會較容易調查，加上該會早前已表明調查進行中，認為應適時更新調查進度，方能讓市場安心。他也提醒，壹傳媒業績持續虧蝕，經營環境困難，投資風險很大，提醒投資者切勿沾手。

事實上，就壹傳媒股價異動近2個月，市場多方一直要求證監會盡快徹查，並公開最新情況。香港證監會發言人最新指，除早前公布的2份聲明外，沒有補充。

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