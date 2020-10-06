港股格局：蘇沛豐看好國策受惠股
2020年10月06日 10:43
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恒指周二早間做好，曾升穿24,000點。招銀國際研究部策略師蘇沛豐表示，歐美疫情和美國總統選舉發展繼續是影響大市的不明朗因素，料恒指短期會在24,000附近上落，首個阻力位為24,100點。
儘管預期大市欠缺方向，但由於第十九屆五中全會將於本月下旬召開，並將重點討論「十四五」規劃，他建議投資者可留意受惠國策股份，包括消費、新能源、工程機械等，另互聯網龍頭股份因盈利能見度較高，亦可吼位買入。
市場盛傳蘋果公司將於下周二正式發布iPhone 12，帶動手機設備股向好，瑞聲科技(02018)、舜宇光學科技(02382)、比亞迪電子(00285)升幅介乎2%至5%。他指出，按過往經驗，在新款iPhone發布前，手機設備股一般可以炒上，但發布後就會「見光死」，所以只宜短線操作。不過，瑞聲早前的業績一般，舜宇尚未被確認進身蘋果公司供應鏈，要炒作可優先揀選比亞迪電子。
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