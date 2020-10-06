特朗普擬如期參加總統候選人辯論 傳或以網上形式舉行
2020年10月06日 10:44
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（Getty Images圖片）
確診新冠肺炎的美國總統特朗普情況持續好轉，已於當地時間周一(5日)下午6時半過後，離開留醫3日的沃爾特里德國家軍方醫院。
美國總統選舉將於11月舉行，特朗普競選團隊發言人透露，特朗普計劃參加定於10月15日、在邁阿密舉行的下一場總統候選人辯論。至於民主黨總統候選人拜登早前亦稱，只要衛生專家認為可以安全進行，他願意參加下周的第二場總統大選辯論。
外媒引述消息報道，特朗普與拜登之間的下一次大選辯論，或以網上形式舉行，辯論委員會正就此討論。據悉，網上形式只是討論的選項之一，討論目前處於初步階段，委員會不大可能在本周副總統候選人的辯論結束前確定最終方案。
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