中物聯：9月全球製造業PMI按月微升　保持恢復趨勢

中國物流與採購聯合會周二(6日)發布最新數據顯示，9月份全球製造業採購經理指數(PMI)為52.9%，按月上升0.4個百分點，連續3個月保持在50%以上，反映全球製造業繼續保持恢復趨勢。

9月份，亞洲製造業PMI較上月上升0.9個百分點，至50.9%，連續5個月按月上升，保持在50%以上。從主要國家看，受疫情大面積復發影響，緬甸製造業PMI再次出現明顯回落，降至40%以下，其他國家均保持較好復甦趨勢。

中國製造業PMI持續3個月保持在51%以上，且較上月上升，經濟復甦勢頭增強；印度製造業呈現加快恢復迹象，PMI較上月回升明顯；新加坡製造業PMI連續3個月穩定在50%以上；日本和韓國製造業PMI雖仍在50%以下，但指數較上月均有不同程度上升。

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