【大行報告】高盛料美大選將迎「藍色浪潮」　股市喜憂參半

投資銀行高盛預計，美國大選將迎來「藍色浪潮」，即拜登將在大選中獲勝，參議院易主。

與對全球經濟增長的預估一致，高盛的市場觀點仍大體處於順周期。不過「藍色浪潮」對美國股市指數的影響則是喜憂參半。

積極方面，乃美國財政政策可能會更加持續性的寬鬆，貿易緊張局勢再度升級的風險降低，以及全球經濟增速前景展望更加穩固。消極方面，乃企業所得稅將增加大幅增加。預計長期主權債券收益率將得到實質性支撐，並支持該行對大宗商品價格走高和美元走軟的長期預測。

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