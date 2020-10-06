港股格局：陳炳強指現時並非入市良機

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，美國總統特朗普健康好轉，加上美國經濟數據向好，以及可望達成新一輪財政刺激方案，隔晚美股三大指數齊齊做好。不過，他指出，美國總統大選踏入最後一個月，市場或趨波動。港股近日跟隨外圍向好，但恒指升至24,000至24,300點水平有一定阻力，短線要重上該水平方可言穩，現階段入市撈底值博率不高。

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