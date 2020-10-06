港股格局：陳炳強指現時並非入市良機
2020年10月06日 10:53
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，美國總統特朗普健康好轉，加上美國經濟數據向好，以及可望達成新一輪財政刺激方案，隔晚美股三大指數齊齊做好。不過，他指出，美國總統大選踏入最後一個月，市場或趨波動。港股近日跟隨外圍向好，但恒指升至24,000至24,300點水平有一定阻力，短線要重上該水平方可言穩，現階段入市撈底值博率不高。
市場憧憬黃金周銷情暢旺，加上「內循環」概念，谷起一眾內需股。陳指，行業增長能否持續及保持高速，新冠肺炎疫情發展將成關鍵。短期而言，他認為內需股可受惠消費回復，但若然疫情反覆，將限制經濟活動，體育用品股如李寧(02331)及安踏體育(02020)的消售或受挫，而餐飲相關股則可受惠「宅經濟」，投資者宜留意疫情發展再作部署。
陳又指，滙豐控股(00005)近日反彈，並已企穩30元關口。不過，疫情及重啟經濟仍有變數，舊經濟股反彈或未能持續。而滙控處於中美角力風眼，困境暫難改變。有貨的投資者可繼續持有，技術上短線有機會上試33元，冇貨則暫宜忍手。
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