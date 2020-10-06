調查：七成在華韓企不願將生產線遷回本國

儘管新冠肺炎疫情加上中美貿易緊張局勢，凸顯了依賴中國為生產基地的風險，惟南韓企業回歸本土的意欲並不高，調查更指七成在華韓企不願回流。

外媒引述南韓產業經濟與貿易研究所數據報道，自從南韓於2013年推出U-Turn法案以阻止海外生產勢頭以來，與中國有聯繫的數千家公司中，僅有80家將部分經營轉移回國內。即使南韓政府於今年將回流補貼政策擴大到服務業和IT業，但仍未能有效增加回流的吸引力。

南韓中小企業聯合會的研究員Bae Ho-young表示，國內門檻太高，由於剛性的勞動力市場需應付更高的用工成本和一系列環境保護法規。Bae於6月份組織的調查顯示，70%在中國的南韓企業不願回國，在越南的南韓企業則90%表示沒有回國計劃。

Loyola Marymount大學經濟學教授Sung Won Sohn坦言，就出口而言，南韓生產成本仍然太高。目前在疫情主導的世界中，南韓公司必須留在中國或者東南亞，以保持競爭力，保住全球市場的佔有率。

南韓進出口銀行數據顯示，自2000年以來，有23,492家南韓公司在中國建立業務經營，新建經營數量在2006年達到高峰，2018年以來新增數量降至一年不足500家。

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