【大行報告】大摩料英國有協議脫歐概率升至70%

摩根士丹利預計，英國在達成貿易協議情況下脫歐的概率由此前的60%升至70%，並將英國在世貿組織條款下脫歐的概率從此前的40%下調至10%。

不過，摩根士丹利預計英國與歐盟達成雙協議的可能性仍為10%，英國將退出單一市場，歐盟則需要簽署一項提高金融服務等值性的協議，以換取歐盟進入英國漁業水域，並在商品貿易方面加強協調。

英國脫歐過渡期今年12月31日結束，英國首相約翰遜表示，他不會特別希望過渡期結束時沒有達成新貿易協議，但相信即使沒有協議，英國人也能接受有關結果。

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