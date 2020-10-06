【亂世買金】花旗看好金價　6至12個月目標2400美元

儘管黃金價格較月前高位顯著回落，多家大行依然看好黃金前景，其中花旗預計，未來半年至一年金價將升至每安士2,400美元。

外媒報道，花旗看好黄金走勢，預計未來3個月的目標價為每安士2,200美元；未來6至12個月目標價將升至每安士2,400美元。現貨金在8月份一度升破每安士2,000美元，目前企每安士1,910美元。

花旗早前已表示，今年全球央行的黃金購買將大幅下降，明年將有所回升。該行預測，2020年全球央行的黃金購買量將降至375噸，較去年的650噸下降約42%，並創10年新低，預計2021年將回升至約450噸左右。

該行指出，俄羅斯央行可能在明年春季重返黃金市場，而中國人民銀行則可能在美國大選後恢復增加黃金儲備。滙豐首席貴金屬分析師James Steel表示，儘管央行黃金需求在2019年和2018年相當強勁，今年有所放緩，但以歷史標準衡量，黃金總的需求並不一定疲弱。

瑞銀此前亦對黃金前景發表樂觀睇法。瑞銀全球財富公司亞太區首席投資總監Kelvin Tay指出，投資者應考慮買入黃金，因該資產與對美國大選等風險事件產生對沖作用；又明言該行對黃金有偏好，認為金價至年底時可觸及2,000元。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299