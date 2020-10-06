【專家點評】鄧聲興：華潤啤酒產品高檔化奏效

內地十一長假期帶動內需消費效應，有利國產高端啤酒的銷售表現進一步復甦。綜合測算顯示，啤酒龍頭公司的10元以上超高端市場，預計在2020至23年銷量年均符合成長率將達到26%。至於超高端佔整體銷量及收入的比例或從2019年的8%及16.2%，提升至2023年的 12%及24.6%。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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