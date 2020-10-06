【專家點評】鄧聲興：華潤啤酒產品高檔化奏效
2020年10月06日 11:00
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內地十一長假期帶動內需消費效應，有利國產高端啤酒的銷售表現進一步復甦。綜合測算顯示，啤酒龍頭公司的10元以上超高端市場，預計在2020至23年銷量年均符合成長率將達到26%。至於超高端佔整體銷量及收入的比例或從2019年的8%及16.2%，提升至2023年的 12%及24.6%。
雖然受疫情拖累，華潤啤酒(00291)上半年錄得營業收入為174.08億元，同比下降7.5%。不過期內純利表現仍符合預期，股東應佔溢利同比增長11%至20.79億元。值得留意，勇闖天涯superX和喜力的亮眼表現，上半年次高檔及以上啤酒銷量較去年同期增長2.9%。數據顯示集團持續對產品進行升級，有利產品的平均售價提升。特別是潤啤推出喜力星銀和新包裝臉譜的高端產品，改善產品組合並進一步帶動毛利率擴張。相信有利集團下半年加快產品高檔化的發展趨勢。該股向上阻力位為55港元，向下支持位為45元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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