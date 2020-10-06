【全球經貿戰】中俄籲美國等西方國家考慮疫情停止制裁

外媒報道，中國、俄羅斯和其他20多國呼籲美國和西方國家停止單方面制裁，因受制裁國家會難以應付新冠肺炎疫情。

中國代表在聯合國發表的聲明中提到，要控訴美國侵犯人權、系統性地種族歧視，以及妨礙被經濟制裁國家的發展。以中、俄為首的國家在聲明中指，疫後復甦需要全球團結和國際合作，然而卻持續見單方面強制性制裁措施，違反聯合國憲章和國際法的宗旨及原則。

該聲明由中國、俄羅斯、北韓、伊朗、尼加拉瓜、委內瑞拉及其他被美國施加懲罰性制裁的國家共同簽署，送交聯合國大會第三委員會。

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