【全球經貿戰】中俄籲美國等西方國家考慮疫情停止制裁
2020年10月06日 11:01
東網電視更多新聞短片
外媒報道，中國、俄羅斯和其他20多國呼籲美國和西方國家停止單方面制裁，因受制裁國家會難以應付新冠肺炎疫情。
中國代表在聯合國發表的聲明中提到，要控訴美國侵犯人權、系統性地種族歧視，以及妨礙被經濟制裁國家的發展。以中、俄為首的國家在聲明中指，疫後復甦需要全球團結和國際合作，然而卻持續見單方面強制性制裁措施，違反聯合國憲章和國際法的宗旨及原則。
該聲明由中國、俄羅斯、北韓、伊朗、尼加拉瓜、委內瑞拉及其他被美國施加懲罰性制裁的國家共同簽署，送交聯合國大會第三委員會。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！