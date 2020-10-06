日媒：鎧俠最快12月IPO掛牌　將提前啟動擴充廠房計劃

外媒報道，全球第二大儲存型快閃記憶體廠商——鎧俠(Kioxia)於９月底宣布延後IPO計劃後，最快會在12月掛牌上市。此外，旗下於日本四日市的工廠擴建計劃亦會提前進行。

鎧俠原本計劃10月6日在東京證券交易所上市，但是在9月28日突然宣布延期，主要考慮近來股市動向，以及新冠肺炎疫情可能再度擴大等因素。

日本媒體今日(6日)報道，預估日內鎧俠會再次向東京證交所提出IPO申請。由於是在同一年度內再次提出申請，因此財報資料的內容相同，審查進度也應該會較上回迅速。

有指市場對華為的美國禁令反應過度，其實華為僅佔鎧俠整體營收不到10%。而鎧俠的其他客戶如蘋果公司份額超過20%，威騰電子及戴爾皆佔逾10%。此外，鎧俠已向美國商務部提出與華為的交易許可，如果獲得同意料可獲「加分」。

鎧俠原定於2021年9月動工的四日市工廠Fab7廠房工程，現料會提前至2021年4月啟動。目前鎧俠已取得用地，據講不論IPO的進度如何，公司都會積極推動建廠計劃。

報道又引述研調預計，到2024年智慧型手機的快閃記憶體用量平均年增長率將達到28%；資料中心及企業用戶的固態硬碟需求平均年增長率將達20%，另新款電視遊樂器採用SSD需求亦會上升。

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