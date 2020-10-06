Apple Watch累售億件　帶動SiP封裝技術市場產值增長

自2015年蘋果公司(Apple Inc.)推出Apple Watch以來，該系列產品全球累計出貨量已接近1億件，帶旺SiP封裝技術。外電引述Cybert統計，在美國市場約35%的iPhone用戶擁有Apple Watch，而這一數字仍在持續增長，顯示Apple Watch的後勁仍可期待。

Apple推出Apple Watch之初，外界並不太看好這款智慧穿戴設置，僅被視為iPhone的附屬品。可五年過去，Apple Watch已經是Apple的重要產品線之一，而在推出最新Apple Watch Series 6後，Apple Watch已脫離iPhone成為單一獨立產品。

報道指出，目前Apple Watch在全球可穿戴設備中的市佔已達到55%。此外，智慧手錶競商對Apple Watch的模仿未有停止，但亦帶起不少製造工藝的潮流，如SiP封裝技術，將多個IC晶片及被動元件整合在有限空間內以實現多功能應用。

報道引述Yole資料顯示，2019至2025年，全球SiP封裝市場年複合增長率有望達到6%，至2025年SiP封裝市場規模可望超過180億美元。

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