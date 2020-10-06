新冠疫情反覆疊加經濟復甦遇阻　特朗普連任遇重大挑戰？

隨着9月美國就業增長趨勢放緩，再加上美國總統特朗普團隊頻染新冠肺炎，且美國多個州份出現新一輪疫情爆發，疫情失控與美國經濟復甦遇阻，勢必對特朗普連任帶來重大挑戰！

外電報道引述AFG Investments美國首席政策策略師Greg Valliere指，現階段可以發現美國經濟復甦開始趨緩，勞動力市場也引證這一點，原先看似已控制的疫情又再度爆發，兩方面顯示都不利特朗普選情。

事實上，美國9月非農就業新增人口還不及8月份數據的一半，每周申請失業救濟金人數也超過80萬，失業率為7.9%，冬季疫情隱憂為經濟復甦添上重大不明朗因素。

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