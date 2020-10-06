McAfee上市前夕　防毒軟件之父因涉數字貨幣逃稅被捕

外電報道，McAfee公司提交上市申請僅一周後，其創始人、被譽為「防毒軟件之父」的John McAfee卻因逃稅、欺詐等罪名而在西班牙被捕，消息震驚市場。

報道指，John McAfee被指控推廣虛假的、有誤導性的「幾乎毫無價值」的加密貨幣產品，以獲得高額報酬兼逃稅而被捕，目前正等待被引渡回美國。

美國證券交易委員會周一率先對John McAfee提起民事訴訟，隨後美國司法部提起刑事指控。周二(6日)美國聯邦檢察官宣讀了對他的起訴書，指控他逃稅、欺詐、蓄意不提交納稅申報單。

SEC指控John McAfee在推特上推薦了7種加密貨幣產品，而這些產品實質上都是虛假的，具有誤導性，還稱John McAfee通過這種操作獲得了2,310萬美元，但他並未公開披露。SEC指McAfee試圖出售「幾乎毫無價值」的代幣，鼓勵投資者購買，但卻不披露自己的持有量。

目前正值McAfee籌備在美國納斯達克市場上市的重要時刻，目前尚未清楚他的被捕會否影響公司上市進程。

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