股神巴菲特遇知音？又一投資大戶盯上SnowFlake

外電報道，對沖基金大戶Dan Loeb旗下的Third Point，買入網上交易平台Pinterest和雲端數據平台Snowflake Inc。

Third Point9月報告虧損0.7%，年初至今的回報率為3.6%，第三季度回報則為11.7%。

9月上市的明星軟件公司Snowflake Inc，獲股神巴菲特旗下巴郡參與認購，引來市場議論紛紛。據9月28日遞交美國證監會的文件顯示，巴郡對Snowflake的被動持股超過612萬股，持股佔該公司總流通股的15.2%，是巴郡54年來首次認購新股！

市場分析指，Snowflake的雲計算平台是計算機行業發展最快、規模最大、最具活力的市場，IDC則預計潛在的市場規模在2020年能達到560億美元，2023年將擴增至840億美元，可見行業和公司前景樂觀，是是後有大戶積極布置倉位的重要原因。

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