新加坡金管局：個人和中小企業貸款還款減免措施延長至2021年

新加坡金管局(MAS)與新加坡銀行協會(ABS)聯合發布公告表示，當地個人和中小企業貸款還款減免措施延長至2021年，以令那些申請推遲還款的人有更多的時間來恢復還本付息。

MAS表示，隨着央行和金融業認識到許多人到2021年初將繼續承受現金流壓力，擴大的措施將允許個人和企業逐步過渡到全額還款，但其敦促能夠繼續全額償還貸款的借款人從2021年1月1日開始償還貸款，因為進一步推遲將增加他們的整體債務。

申請期限已延長至明年6月30日的措施包括將信用卡餘額轉換為較低利率的貸款。那些無法恢復其財產貸款的全額還款的人可以申請減少分期付款，最長為期9個月，另為裝修和學生貸款提供服務的個人也可以申請將貸款期限延長至三年。

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